Премиерът обяви 3 български приоритета за евробюджета до 2034 г.: кохезията, Черно море и отказ от предложените европейски приходи, базирани на търговията с емисии и тютюневите акцизи

Румен Радев настоя в Брюксел Еврокомисията да направи анализ на своите способности да оценява реалистично финансовата ситуация в държавите членки. Ако това не се случи, би означавало, че зад нашето приемане в еврозоната има политически, а не икономически мотиви.

Българският министър-председател участва в срещата на лидерите на ЕС, на която се обсъжда финансовата рамка на Европа за 2028-2034 г. и подкрепата за Украйна.

На нея той очерта три български приоритета - запазване на кохезионното финансиране, конкретна подкрепа за Черноморския регион и отказ от предложените европейски приходи, базирани на търговията с емисии и тютюневите акцизи. Според премиера ни последните ще ощетят непропорционално България.

Ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван, заяви още Радев. И даде пример с разходите на България и Румъния за сигурността в Черно море, особено на фона на атаките срещу търговски кораби.

Въпреки разногласията Радев настоя бюджетът да бъде договорен още тази година: Има доста противоречия, които трябва да изгладим. Но аз разчитам на волята и отговорността на всички държави-членки, така че да постигнем консенсус.

Българският премиер предложи и да бъдем поощрени, а не глобени за свръхдефицита в бюджета. Ако Съветът на ЕС потвърди, че България не е предприела ефективни мерки за намаляването му, комисията ще предложи глоба след влизането в сила на новите правила. Тя може да достигне 0,02% от БВП, или около 26 млн. евро по прогнозата за 2026 г.

Тази глоба е символична във финансово отношение. Но е репутационна

и с голям ентусиазъм се използва от опозицията в София, която всъщност е причината да стигнем дотук, допълни министър-председателят и затова настоява Еврокомисията да анализира своите способности да оценява.

България трябва да бъде поощрена, а не глобена с 26 млн. евро заради свръхдефицита. Освен това налагането на глобата няма да е справедливо, защото за първи път новите правила ще се отнасят за нашия бюджет, а досега е имало други страни с много по-голям дефицит, убеден е Радев.

На 11 декември финансовите министри на държавите членки в Съвета на ЕС трябва да разгледат предложението на ЕК за установяване на действия от страна на България за овладяване на свръхдефицита.

Защо Европейската комисия сега изведнъж установи, че България е с такъв свръхдефицит? Как така изведнъж сега установи, че имаме макроикономически дисбаланси? Тези макроикономически дисбаланси не стават за 3, нито за 6 месеца. Те се трупат в продължение на години. Как така комисията сега разбра, че в България се харчат безразборно бюджетни средства, без необходимия контрол? Как така България изведнъж април и май миналата година си снижи инфлацията, колкото да излезе конвергентният доклад? И август инфлацията пак излезе извън всякакви критерии, попита премиерът.

Радев потвърди от Брюксел, че България е готова да се включи в новия европейски заем за Украйна за 2027 г., но само в невоенната му част.

Общият размер е 45 млрд. евро - 25 млрд. за военна помощ и 20 млрд. за бюджетна подкрепа, която включва обществени услуги и заплати. Шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен предложи разделянето на заема, за да привлече и държавите, които отказват военна подкрепа.

Ще допринесем, но отново - никакви пари от България за оръжия, никакви пари за войната в Украйна, заяви Радев, цитиран от “Евронюз”.

Премиерът ни настоя българското участие като гарант да бъде

насочено към районите с българско население

По думите му историческата ни общност в Украйна наброява над 300 хил. души. Те имат нужда от здравеопазване, имат нужда от отопление, от електричество, от транспорт, посочи Радев.

Според него България не може да абдикира от задълженията си към сънародниците в Украйна.

Той поиска и да се прави ясна разлика между София и Чехия, Словакия и Унгария, които не участват в гарантирането на предишния заем от 90 млрд. евро. България вече е поела този ангажимент при предишните правителства и плаща лихви чрез общия европейски бюджет, подчерта Радев.

Новите 45 млрд. евро трябва да покрият две трети от дефицита на Украйна през 2027 г. Очакваните годишни лихви са между 2 и 2,5 млрд. евро за държавите членки. Киев няма да бъде задължен да върне главницата, докато Русия не плати репарации.

476,6 млн. евро годишно допълнителни данъци може да плаща България, за да финансира бъдещия бюджет на ЕС.

Това сочи анализ на “Евронюз” за потенциалното разпределние на паричната тежест между страните членки. Допълнителните данъци са свързани с предложение на председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Става дума за амбициозна комбинация от данъци в целия ЕС, които трябва да генерират приходи на блока от 60 млрд. евро годишно.

Най-голям принос ще има Германия - над 13 млрд. евро годишно, следвана от Италия с 8 млрд. евро. Франция остава на трето място, въпреки че е втората по големина икономика в ЕС.