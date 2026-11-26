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Генералното консулство на България в Лион запознато с инцидента, който се е случил на 25 ноември, между феновете на футболните клубове "Левски" и "Олимпик" Марсилия в Марсилия. Това съобщиха в отговор на запитване на БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

До момента няма български гражданин, потърсил съдействието на дипломатическото ни представителство, посочват от МВнР. Случаят се следи както от генералното ни консулство в Лион, така и от почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен.

Български фенове на "Левски" бяха нападнати от привърженици на домакините.