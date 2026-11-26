Румъния поиска от Германия "съществено присъствие" на територията си, включително чрез военни способности, в контекста на инцидентите с дронове в Черноморския регион, заяви днес румънският външен министър Дан Некулаеску на съвместна пресконференция в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул, предаде Аджерпрес.

"Важна точка от днешните разговори се отнасяше до сигурността на Румъния в контекста на инцидентите, с които се сблъскваме. Русия засили провокациите си, както може да се види в Черно море. Хибридни действия, постоянни нарушения на въздушното пространство, атаки срещу цивилни кораби и актове на саботаж", посочи той.

Министърът добави, че в разговора с Вадефул е подчертал, че Черно море трябва да остане приоритет в дневния ред на НАТО и ЕС и че е необходимо укрепване на отбранителните и възпиращи позиции в Източния фланг, пише БТА.

Той напомни, че Румъния е страната с най-дълга граница с Украйна и е най-силно изложена на предизвикани от войната инциденти.

"Сигурността на Черно море и на Румъния е ключова за стабилността на цяла Европа. Затова днес поисках съществено германско присъствие в Румъния, включително чрез способности (…) Обсъдихме включително центъра за морска сигурност в Черно море, чийто домакин ще бъдем. (...) Германия е незаменима в този подход и поканих германските партньори да участват в този център", заяви министърът.

Той добави, че Румъния е приела вътрешни мерки за повишаване на ефективността на отбранителните способности.

"Видяхме, че Румъния е сред страните съюзници, които са прехващали и са успели да свалят най-много дронове до момента. На практика целият ни апарат за сигурност действа ефективно за противодействие на тези предизвикателства. Също така сме в много добра координация с НАТО и нашите съюзници, за да осигурим допълнителни способности в Румъния, докато пристигнат поръчаните от нас способности по различни програми", посочи той.

Некуалеску добави, че с германския му колега са се съгласили за необходимостта помощта за Украйна да продължи както в двустранен план, така и чрез инициативи в рамките на ЕС и НАТО. "Подкрепяме силно усилията за мир в Украйна и по-специално спирането на огъня в Черно море", изтъкна той.

От своя страна Йохан Вадефул подчерта солидарността на Германия с Румъния и останалите черноморски страни, засегнати от руските атаки, и призова Москва да предприеме конкретни стъпки, за да докаже готовността си за преговори, включително чрез прекратяване на огъня в Черно море. "Ясно е, че не можем да приемем атаки с дронове срещу търговски кораби, затова НАТО ще подсили ангажимента си в региона", посочи той като добави, че ЕС също е поел подобен ангажимент.

"Важен елемент е нашата стратегия за Черно море чрез Центъра за морска сигурност в Румъния и България, предназначен да подобри обмяната на информации, да наблюдава морето в реално време и да издава ранни предупреждения, но и да защитава критичната инфраструктура", посочи Вадефул, като също така изтъкна значението на коридорите на солидарност, които позволяват на зърното от Украйна да достига до световните пазари.

Той добави, че страната му е разбрала "сериозността на заплахата" и напомни за приноса на Берлин към сигурността на Източния фланг на НАТО. "Участвахме в мисията за охрана на въздушното пространство в Румъния и от декември ще изпратим пет самолета Юрофайтър в Естония. В Литва имаме бригада. Всичко това е конкретен принос за сигурността на нашите съюзници, независимо дали става дума за балтийските страни, Полша или Румъния. Нашата сигурност е неделима и е обща европейска задача", подчерта Вадефул.