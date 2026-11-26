"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънските власти издадоха тази вечер предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата РО-Алърт (RO-Alert) във връзка с възможно навлизане на дронове във въздушното пространство на страната, съобщава телевизия Диджи 24.

В съобщение на Министерството на националната отбрана се посочва, че радарите на министерството са засекли въздушна цел източно от село Вълкове в Украйна, пише БТА.

Два самолета F-18 на испанските военновъздушни сили, които са се намирали във въздуха за тренировъчен полет, са насочени към зоната за наблюдение на ситуацията, информира институцията.

Националният център за военно командване е уведомил Инспектората за извънредни ситуации за предприемане на мерки за предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. В 18:52 часа е издадено предупреждение чрез системата RO-Alert.

Въздушната тревога е прекратена в 19:11 часа, като не е регистрирано проникване в националното въздушно пространство, посочва министерството.