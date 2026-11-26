Швеция днес заяви, че е извикала руския посланик, за да протестира срещу скорошното нарушаване на полското въздушно пространство от руски ракети и предполагаемия заговор за убийството на американско-украински гражданин в Дания, предаде Франс прес.

“Посланикът е извикан, за да му бъде предадена позицията на Швеция срещу нарушаването на полското въздушно пространство в петък, 20 ноември”, както и срещу “предполагаемия заговор за убийството на американско-украински гражданин на датска територия, което Дания на 20 ноември приписа на Русия”, се казва в изявление на шведското Министерство на външните работи, цитирано от БТА.