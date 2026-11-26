Страните членки на еврозоната се споразумяха да подкрепят испанският икономист Пабло Ернандес де Кос за нов президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), а Лоранс Бун и Маркус Брунермайер – за членове на Изпълнителния съвет на институцията, заяви председателят на председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в социалната мрежа "Екс" (X).

Коща заяви още, че ще предложи Европейският съвет да започне консултации по въпроса с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ.

"Това ще проправи пътя за официалното назначаване от на новото ръководство на ЕЦБ от Европейския съвет през декември", добави Коща в публикацията, цитирана от БТА.

Съгласно договореността Лоранс Бун, бивша френска министърка и главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ще наследи германката Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет. Бун, която понастоящем ръководи корпоративното и инвестиционното банкиране във френското подразделение на испанската банка "Сантандер" (Santander), ще поеме ресора за пазарните операции след напускането на Шнабел през януари.

Германският икономист и професор в Принстънския университет Маркус Брунермайер ще наследи главния икономист Филип Лейн след изтичането на мандата му през май. Очаква се Брунермайер да встъпи в длъжност през юни, съобщиха по-рано запознати с въпроса източници, цитирани от Блумбърг и "Файненшъл таймс".

На пресконференция в края на октомври, след заседание по паричната политика на ЕЦБ, Лагард заяви, че ще се оттегли от поста си на 7 февруари 2027 г., преди края на мандата си през октомври същата година.

Като причина за оставката си тя изтъкна, че иска да има свободата да говори "по непарични въпроси".

"Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", каза Лагард тогава, без да разкрива подробности, и припомни, че като президент на ЕЦБ е длъжна да бъде неутрална.

След днешната среща на върха на еврозоната в Брюксел френският президент Еманюел Макрон също обяви в социалните мрежи, че е постигнат консенсус за назначаването на Де Кос за президент на ЕЦБ, и приветства "един балансиран екип от три личности, който ще работи в интерес на стабилността и просперитета на еврозоната: Пабло Ернандес де Кос начело на институцията, както и Лоранс Бун и Маркус Брунермайер в Изпълнителния съвет".

Премиерът на Испания Педро Санчес също публикува в "Екс" приветствие заради това, че "Испания (e) начело на Европа".

"Един испанец начело на ЕЦБ. Испанка (Тереса Рибера) начело като първи заместник-председател на Европейската комисия. Испанка (Надя Калвино) начело на Европейската инвестиционна банка. Накратко, Испания води Европа както никога досега", написа Санчес.

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че е постигнат консенсус между лидерите на Европейския съюз за назначаването на испанския икономист Пабло Ернандес де Кос за президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), предаде Ройтерс.

Бившата френска министърка и главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Лоранс Бун и германският икономист и професор в Принстънския университет Маркус Брунермайер са избрани за членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, допълни Макрон, според когото по този начин се създава „балансиран екип от три личности".

„На срещата на върха на еврозоната беше оценен решаващият принос на Кристин Лагард по време на мандата ѝ и беше постигнат консенсус относно препоръките за назначения в ЕЦБ", написа френският президент в социалната мрежа „Екс".

„Приветствам един балансиран екип от три личности, който ще работи в интерес на стабилността и просперитета на еврозоната: Пабло Ернандес де Кос начело на институцията, както и Лоранс Бун и Маркус Брунермайер в Изпълнителния съвет", посочи още Макрон в публикацията.

Премиерът на Испания Педро Санчес също публикува в "Екс" приветствие заради това, че "Испания (e) начело на Европа".

"Един испанец начело на ЕЦБ. Испанка (Тереса Рибера) начело като първи заместник-председател на Европейската комисия. Испанка (Надя Калвино) начело на Европейската инвестиционна банка. Накратко, Испания води Европа както никога досега", написа Санчес.

По-рано днес редица медии, сред които „Файненшъл таймс" и Блумбърг, съобщиха, позовавайки се на запознати източници, че Де Кос е получил необходимата политическа подкрепа да наследи Кристин Лагард като президент на ЕЦБ, след като Нидерландия се присъедини към консенсуса около кандидатурата му.

Нидерландското правителство се отказа от подкрепата си за своя кандидат Клаас Кнот, бивш управител на Нидерландската централна банка и единствения друг претендент за поста. Премиерът Роб Йетен заяви пред останалите лидери, че ще подкрепи консенсуса в полза на Де Кос, посочи „Файненшъл таймс".