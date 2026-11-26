Властите в западната сръбска община Байина-Баща предложиха 30 процента намаление на наемите за ползване на обществени площи за предприемачи и бизнеси, чиито табели са написани на кирилица, съобщи сръбският вестник „Телеграф“, цитиран от БТА.

Инициативата за тази мярка, която според общинските съветници има за цел да защити и насърчи използването и запазването на кирилицата, е представена днес в общинския съвет на Байина-Баща.

Предложението е част от дългогодишната политика на община Байина-Баща за насърчаване на употребата на кирилица. През 2019 г. общинският съвет прие декларация за защита и съхраняване на кирилицата, след което в града бяха създадени фестивалът „Кирилично наследство“ и Парк на кирилицата, а през февруари 2026 г. край манастира Рача бе открит Музей на кирилицата.

Инициативата е в съответствие и с приетия през 2021 г. "Закон за употребата на сръбския език в обществения живот и защитата и съхраняването на кирилското писмо" по инициатива на вече бившия сръбски президент Александър Вучич. През лятото на 2021 г. Вучич и тогавашният президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик се договориха парламентите на Сърбия и на босненската Република Сръбска да приемат закони за защита на сръбския език и на кирилицата в един и същи ден - 15 септември, който бе обявен за Ден на сръбското единство, свобода и националното знаме.