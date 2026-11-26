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САЩ ще отложат, "вероятно за следващата година", очакваното от НАТО обявяване на решенията си относно прегледа на военното им присъствие в Европа, съобщиха днес дипломати в Брюксел, цитирани от Франс прес.

Американският заместник-министър на отбраната Елбридж Колби беше посочил на 17 ноември, че прегледът на "позицията на силите" - военното им присъствие на жаргона на НАТО - ще бъде представен до 1 декември на шефа на Пентагона Пийт Хегсет, пише БТА.

На 2 декември външните министри от НАТО ще се срещнат в Брюксел, но по този повод не се очаква никакво съобщение от страна на САЩ, увери европейски дипломат в алианса.

"Обявяването на решенията относно прегледа на военното присъствие вероятно ще бъде отложено за следващата година", увери друг дипломат в Брюксел.

Обявяването на тези решения се очаква с голямо нетърпение в Брюксел, където няколко европейски държави изразиха безпокойство от драстично съкращаване, което може да има последствия за способността на НАТО да възпира руската заплаха.

САЩ обаче многократно са отхвърляли този риск. "Непрекъснато повтаряме, че ще останем ангажирани в Европа", заяви Колби в края на юли.

На 28 юли САЩ започнаха процеса, който трябва да доведе до преразглеждане на военното им присъствие в Европа.

То обхваща и използването на военните бази от американските въоръжени сили. САЩ отправиха остра критика към европейските държави, които отказаха на американските въоръжени сили да използват базите на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран, посочва АФП.