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Появи се и последният видеоклип, който младият мъж е публикувал в социалните мрежи малко преди следите му да се изгубят. На кадрите се вижда скоростомерът на автомобил, движещ се през нощта с висока скорост.

Стрелката на скоростомера достига 210 км/ч, а двигателят работи на високи обороти. Пред автомобила се вижда единствено тъмният път, осветен от оскъдни светлини.

На таблото светят и предупредителни индикатори, което прави нощното шофиране с подобна скорост още по-опасно.

Часове по-късно младият българин е застрелян, а тялото му е заровено в нива.

За престъплението е обвинен 50-годишен животновъд от село Перитори, област Драма, който е работодател на жертвата.

Случаят разтърси местната общественост и полицейските власти не само заради жестокостта на престъплението, но и заради близките взаимоотношения между жертвата и обвиняемия.

Двамата мъже били свързани не само професионално. 50-годишният животновъд е кръстник на двете деца на убития българин.

Според материалите по делото в случая е замесен и 23-годишният племенник на животновъда.