Европейският съюз ще направи "стратегическа грешка", ако съкрати бюджета си, заяви днес френският президент Еманюел Макрон и добави, че няма да подпише небалансирано споразумение споразумение за многогодишната финансова рамка на блока, предаде Ройтерс.

"Постигането на споразумение не е цел само по себе си и аз няма да подпиша небалансирано споразумение", заяви той пред журналисти по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Защитата на френските фермери е ключов приоритет за Франция и затова не трябва да има "дори едно евро" съкращения в бюджета за земеделие по Общата селскостопанска политика за Франция, подчерта Макрон.

Той добави също, че "няма място за съмнения или объркване" относно помощта за Украйна, която беше поставена под въпрос от няколко кандидати, борещи се да го наследят като президент на Франция.

"Европа стои обединена зад Украйна" и "като президент на Франция мога да ви кажа, че залогът в Украйна е сигурността на френския народ", каза още Макрон. „Ако изоставим Украйна, ще застрашим сигурността си в краткосрочен или средносрочен план", подчерта той.