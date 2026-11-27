Аналитичният проект Russia Matters, базиран в Харвардския университет, представи прогноза за развитието на Русия до 2030 г.

Основателят на проекта Саймън Сараджян и специалистът по разрешаване на конфликти Артур Мартиросян определиха четири основни сценария.

Всички предполагат запазване на настоящия режим в Кремъл, но в два сценария неговата стабилност е застрашена. Тези основни сценарии са изброени от най-вероятния до най-малко вероятния.

„Обсадена крепост"

Висока стабилност на режима / Висока стратегическа изолация

Вероятност: в момента 54-59%, през 2030 г. 37-42%

Правителството остава стабилно, елитите са консолидирани. Икономиката е в стагнация, но не намалява и се адаптира, като се преориентира към азиатските страни, предимно Китай. Войната на Русия с Украйна е в позиционна патова ситуация.

В същото време Русия е все по-изолирана от технологиите и зависима от Китай, и е все по-неспособна на вида икономическа модернизация, необходима за поддържане на конкурентоспособност на световния пазар в средносрочен план. Според авторите на изследването, „обсадена крепост" е „държава, която е избрала оцеляването пред развитието и този избор става все по-труден за обръщане".

„Скъсана струна"

Ниска стабилност на режима / Ниска стратегическа изолация

Вероятност: в момента 20-24%, през 2030 г. – 23-26%

На фона на липсата на драматични промени във войната с Украйна (нито победа, нито провал), Русия формално поддържа вътрешна стабилност и позицията си в света, но е изправена пред бавното изчерпване на икономиката си и ерозията на държавната си система.

Технологичната изостаналост се натрупва, а бюджетните средства са недостатъчни за поддържане на инфраструктурата и изпълнение на социалните задължения. Отливът на квалифицирани кадри продължава.

Вертикалната структура на властта ерозира – центърът е принуден да съкращава финансирането на регионите, като по този начин им предоставя все повече правомощия. В елита се наблюдава „тихо дезертьорство", като неговите представители все по-малко се придържат към възгледите на центъра.

Междувременно външната изолация отслабва и Русия става все по-малко приоритетна за западните страни. Експерти предупреждават за риска от причинени от човека аварии, влошаване на сигурността на ядрения арсенал и евентуално нарастване на трансграничната престъпност поради отслабения контрол.

„Някой е сбъркал"

Ниска стабилност на режима / Висока стратегическа изолация

Вероятност: в момента 9-11%, през 2030 г. 16-21%

Русия претърпява стратегическо поражение във войната с Украйна, губейки способността да продължи настъплението. Ролята на Русия в постсъветското пространство отслабва, а санкционният натиск продължава и се засилва.

„Много по-лесно е да се поддържат санкции срещу правителство, чиято агресия очевидно се е провалила, отколкото срещу такова, чиято агресия очевидно е успяла", отбелязват авторите на изследването. Вътре в Русия служители по сигурността и технократи спорят кой носи отговорност за провала на войната. Междувременно режимът оцелява, въпреки че образът му на непогрешимост избледнява. „Ранен, но не рухнал режим става по-опасен и непредсказуем в краткосрочен план", предупреждават експерти.

„Нов Тилзит"

Висока стабилност на режима / Ниска стратегическа изолация

Вероятност: в момента 11-13%, през 2030 г. 16-19%

Препратка към Тилзитския договор, поредица от мирни споразумения, подписани на 25 юни (7 юли) и 27 юни (9 юли) 1807 г. По това време Наполеон и Александър I на практика разделят Европа на сфери на влияние, пренебрегвайки интересите на тогавашните по-слаби държави.

Русия постига стратегическа победа във войната срещу Украйна и ефективно налага своята архитектура за сигурност на Европа. Руската мощ е по-силна, отколкото при всеки друг сценарий. Елитите са консолидирани. Стратегическата изолация на Русия намалява, тъй като САЩ, ЕС и други страни губят интерес към поддържането на ограничителни мерки и са склонни да правят отстъпки.

Авторите отбелязват, че „се случва постепенен крах на режима на санкции, чиято политическа основа се е разпаднала". В същото време те подчертават, че както при Тилзитския договор от 1807 г., не става въпрос за споразумения, които са наистина удовлетворяващи и за двете страни и към които те са склонни да се придържат.

Отделно авторите на изследването споменават още два възможни сценария за това как ще се развият събитията в Русия до 2030 г.

Първият е едновременен, внезапен колапс на няколко държавни институции и загуба на контрол върху ядрените оръжия. Вторият е разкол в апарата за сигурност, подобен на бунта на Евгений Пригожин през 2023 г. Те оценяват вероятността за втория сценарий на 3-5% сега и 8-10% през 2030 г. Изследването не оценява вероятността за първия сценарий.

Сред непредсказуемите фактори, които биха могли критично да повлияят на развитието в Русия, авторите посочват евентуалната смърт на Владимир Путин. Те посочват, че не е ясно дали Путин възнамерява да остане на власт до края на живота си (и в какво качество), дали Русия възнамерява да разработи някакъв механизъм за наследяване преди 2030 г. и какво ще се случи с елита, ако той почине, докато е президент.