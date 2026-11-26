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Някои дейности в рафинерията в саудитската провинция Джазан са преустановени след въздушен удар срещу съоръжението по-рано днес, предаде Ройтерс.

Атаката причини пожар, който по-късно бе загасен, заяви в изявление пред саудитската информационна агенция СПА представител на Министерството на енергетиката, цитиран от БТА.

При нападението е убит непалски работник, а няколко души от различни националности са ранени, добави той.

В изявлението на министерството не се посочва кой е нападателят, но военната коалиция, водена от Саудитска Арабия, която се бори срещу хусите в Йемен, заяви по-рано днес, че подкрепяната от Иран групировка е атакувала рафинерията.

Ударът стана поредната атака на хусите срещу ключови саудитски обекти, ден след като групировката пое отговорност за атаки срещу Рас Танура, най-голямата рафинерия в кралството и основен център за износ на суров петрол, както и пристанищата Джеда и Джазан на Червено море, на фона на ескалацията на конфликта между двете страни.

Рафинерията в югозападния град Джазан, близо до границата с Йемен, е проектирана да преработва до 400 000 барела суров петрол на ден.

Коалицията заяви, че е унищожила платформа за изстрелване на балистични ракети в йеменския пристанищен град Ходейда, която, според нея, хусите са използвали при днешната атака срещу рафинерията.

По-рано коалицията предупреди, че атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура ще бъдат посрещнати с решителен военен отговор.

Хусите, които контролират най-гъсто населените райони на Йемен, включително столицата Сана, изстрелват ракети и дронове по саудитски летища, нефтопреработвателни съоръжения и офис сгради, откакто гражданската война в Йемен се възобнови през юли, като последица от конфликта между САЩ и Иран.

Атаките вече са прекъсвали временно част от дейността на "Арамко" и доведоха до отмяната на повечето международни полети до Рияд. Те принудиха също така Саудитска Арабия да отложи или отмени големи международни събития, включително Азиатското първенство по футбол и голяма инвестиционна конференция, посочва Ройтерс.