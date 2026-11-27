Еманюел Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове на ПФК „Левски" по време на футболен мач в Марсилия, предаде Франс прес, като се позова на изявление на Елисейския дворец.

Подобни прояви на насилие „нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство" и френският президент увери българския премиер Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, „че тези действия няма да останат ненаказани", добавя администрацията на Макрон.

По-рано премиерът Румен Радев заяви във Фейсбук, че е разговарял с президента Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски" в Марсилия. Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност, написа Радев.

Държавният глава Илияна Йотова също осъди нападенията над български футболни фенове в Марсилия и призова френските власти да потърсят отговорност за нападението.

В своя позиция от Министерството на външните работи заявиха, че ще изпратят нота до френската страна, с която ще настояват за пълно разследване на случилото се. МВнР категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия, се посочва още в позицията.

„Левски" отстъпи с 0:1 като гост на френския футболен клуб „Олимпик" Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза в турнира Лига Европа. Двубоят във Франция тази вечер бе белязан от непровокирана агресия към българските фенове.