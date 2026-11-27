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Надгробният паметник на Матю Пери вече не съдържа препратка към култовия сериал „Приятели", в който актьорът изигра незабравимия Чандлър Бинг. Промяната е направена три години след смъртта му на 54-годишна възраст, съобщава "Дейли мейл".

След кончината си през 2023 г. Пери беше погребан в мемориалния парк Forest Lawn в Холивуд Хилс, Лос Анджелис.

Първоначалната плоча носеше пълното му име – Матю Лангфорд Пери, както и датите на раждането и смъртта му. В долната част беше изписано „Much Loved – Friend" („Обичан – приятел") – препратка към сериала на NBC, излъчван между 1994 и 2004 г.

Сега паметникът е заменен с по-голям, а надписът е изцяло променен. Новата плоча започва с думите „REST NOW" („Почивай сега"), следвани от пълното име на актьора и датите на раждането и смъртта му.

Вместо препратката към „Приятели" вече стои посланието: „WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS" („Обичаме те с цялото си сърце").

Причината за промяната засега не е оповестена.

В продължение на повече от две години след смъртта на Пери гробът му е бил без надгробен знак. Едва през януари тази година беше разкрито, че е поставена плоча с препратка към емблематичния сериал.

Тленните останки на актьора се намират в частна открита мавзолейна зона на гробищния парк, наречена Sanctuary of Treasured Love. Само на няколко крачки от него е погребан колегата му от филма „Девет ярда" Майкъл Кларк Дънкан, починал през 2012 г. В близост се намира и общият гроб на Кари Фишър и майка ѝ Деби Рейнолдс.

В същата мемориална зона са погребани още холивудски легенди като Бети Дейвис, Либераче, Рони Джеймс Дио и Фреди Принс.

Междувременно близкият приятел на Пери Тим Харингтън, с когото актьорът се запознава през 2001 г. на среща на група за възстановяване от зависимости, разказа за огромното влияние, което той е оказал върху живота му.

По думите на Харингтън истинското наследство на Пери е способността му да бъде до другите хора, дори когато самият той преминава през изключително трудни моменти.

Харингтън разказва, че актьорът го спасил от завръщане към живот в колата му, като го поканил да се премести в дома му. Двамата изградили силна връзка, а Харингтън и до днес е благодарен, че Пери два пъти е променил посоката на живота му.

В интервю за предаването This Morning на ITV той споделя:

„Можеш да преминаваш през изключително труден период и въпреки това да бъдеш до другите. Мисля, че именно това е истинското наследство на Матю.

Понякога хората забравят, че някой може да преживява ужасни трудности в собствения си живот и въпреки това да промени нечий друг живот по невероятен начин."

Матю Пери беше открит в безсъзнание в джакузито в дома си в Лос Анджелис. По-късно съдебномедицинската експертиза установи, че основната причина за смъртта му са острите ефекти от кетамина.

Разследването доведе до повдигането на обвинения срещу петима души за участието им в доставянето или прилагането на веществото. Впоследствие замесените получиха наказателни присъди, включително ефективни затворнически наказания.