Няма нито един български гражданин, който да е в болница, няма и задържани в ареста след мача на Левски с „Олимпик" (Марсилия). В това увери генералният консул в Лион Надя Ванева по Нова тв.

Около 10 минути преди началото на мача на 26 ноември 200-300 привърженици нахлуха във вътрешните коридори и атакуваха сектора с гостуващата агитка на "Левски" с бутилки, факли, бомбички и прътове.

"Пострадали са 11 български граждани. В болница няма нито един. При нас сигнал не е постъпил. Реагирали сме на всички сигнали на български граждани, които са на място, както и на техни близки", обясни Ванева.

По думите й от консулството са в контакт с всички българи, които са потърсили съдействие. "Уговаряме се с всеки къде се намира, какъв транспорт ще използва, за да напусне страната. Аз лично съм разговаряла с всеки", каза тя.

Официално от френската полиция казват, че няма задържани български граждани. "Имахме информация за мъж, който е бил задържан, защото е бил в нетрезво състояние. Той беше освободен. И групата би трябвало да е потеглила към България", допълни Ванева.

По думите й няма да й бъде предоставена информация колко френски граждани са задържани.