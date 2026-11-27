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Украйна няма намерение да разширява войната с Русия към Либия или която и да е друга държава. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига в телефонен разговор с либийския си колега Тахер ал Баур, след като украински морски дронове поразиха два руски кораба край Бенгази, пише БТА.

Атаките бяха извършени на 22 ноември срещу корветата „Меркурий", част от руския военноморски флот, и търговския кораб „Ангара". Според украинския президент Володимир Зеленски вторият е използван от Москва за превоз на оръжие.

При ударите бяха ранени двама либийски военнослужещи, които по-късно починаха от раните си.

Базираното в Триполи либийско правителство осъди украинските военни операции и заяви, че няма да допусне страната да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна.

На следващия ден Сибига определи атаката в либийски води като законен акт на самоотбрана.

„Нямаме никакво намерение да разширим войната на Русия срещу Украйна към Либия или към която и да е друга държава", написа украинският външен министър в социалната мрежа Екс.

Той обясни, че действията на Киев не са били насочени срещу Либия или либийския народ, а единствено срещу руски военни обекти, които пряко подпомагат руската военна агресия срещу Украйна.

Сибига изрази съжаление за непредвидените последици от атаките и поднесе съболезнования на либийския народ.