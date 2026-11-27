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Вирджиния и Мериленд са сред най-тежко засегнатите щати, стотици полети бяха забавени или отменени

Около 820 000 абонати в САЩ останаха без електричество в Деня на благодарността заради силна буря, връхлетяла Източното крайбрежие на страната.

По данни на специализиран сайт, следящ състоянието на електропреносната мрежа, прекъсванията са засегнали потребители в различни части на страната, пише БТА.

Най-тежко е положението във Вирджиния и Мериленд, където без ток са останали съответно около 180 000 и 175 000 абонати. В Пенсилвания засегнатите потребители са около 153 000, а в Мисури - близо 120 000.

Бурята премина през Източното крайбрежие със силни ветрове и проливни валежи. Националната метеорологична служба беше предупредила ден по-рано за възможни сериозни последствия от лошото време.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от наводнени пътища във Вирджиния.

Летищата във Вашингтон и околностите съобщиха за стотици закъснели и десетки отменени полети. Това създаде допълнителни затруднения за милионите американци, които пътуват по празниците, за да се съберат със семействата си.

Денят на благодарността е един от най-важните национални празници в САЩ.