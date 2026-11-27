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Вторият ден от преговорите за дългосрочния бюджет на Европейския съюз, планиран за петък, се отменя заради продължаващите разногласия между лидерите на страните членки. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

"Все още трябва да се свърши твърде много подготвителна работа, за да се стигне до решение", заяви тази нощ Мерц.

Лидерите на ЕС в Брюксел са на различни мнения по въпроса как да се финансират инвестициите в нововъзникващите приоритетни сфери, като отбраната и конкурентоспособността, и същевременно да се запазят традиционните субсидии за селското стопанство и компенсационните плащания за по-бедните региони, пише БТА.

При пристигането си на срещата на върха в Брюксел Мерц отново настоя за ограничаване на размера на бюджета, за да се избегне значително увеличение на вноските на Германия.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в края на миналата седмица представи ново компромисно предложение с общ размер от 1,78 трилиона евро за периода 2028-2034 г., което е с около 204 милиарда евро по-малко от първоначалното предложение на Европейската комисия.

"Мога да кажа, че определено се наблюдава някакъв напредък към по-нататъшно намаляване", заяви Мерц след консултации с лидерите от ЕС.

Германският канцлер се присъедини към призива на френския президент Еманюел Макрон да се постигне споразумение до края на годината, преди президентските избори през пролетта на 2027 г.

Лидерите ще се опитат да постигнат споразумение на двудневната среща на върха, която започва на 17 декември, отбеляза Мерц, цитиран от Ройтерс. Той повтори позицията си, че всички 27 страни членки на блока трябва да допринесат за помощта за Украйна.