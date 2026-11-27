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Мнозинството държави са против съкращаване на средствата за земеделие и сближаване, 24 страни подкрепят нов заем от 45 млрд. евро за Украйна

Европейският съвет не постигна споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС до 2034 г. на извънредното си заседание в Брюксел. Преговорите ще продължат през декември, съобщи председателят на институцията Антонио Коща на пресконференция тази нощ с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Коща определи разговорите като „много интересни" и отбеляза, че до края на годината има време за намиране на решение. По думите му мнозинството от държавите настояват да няма допълнителни съкращения в предложения проектобюджет. Някои страни искат намаляване на разходите, а други настояват да бъде преразгледано предложението за съкращаване на средствата за земеделие и политика на сближаване.

Мнозинството от държавите членки е против намаляването на финансирането за селскостопанската политика и сближаването между регионите, уточни Коща. По въпроса за т.нар. собствени приходи на ЕС, включително възможността за въвеждане на нови данъци, той заяви, че работата продължава, пише БТА.

"Днешната среща беше важна стъпка в преговорния процес", обобщи председателят на Европейския съвет. Той припомни, че за одобряването на новия бюджет е необходимо единодушие между държавите членки.

"Остава още много работа и това ще бъде предизвикателство", коментира Урсула фон дер Лайен.

Коща съобщи още, че 24 държави от ЕС са подкрепили предложението на Европейската комисия за осигуряване на нов заем от 45 млрд. евро за Украйна.

България е заявила готовност да участва само в невоенната част на заема и при условие че средствата бъдат насочени към украинските региони с българско малцинство, посочи Коща.

Очаква се Европейският съвет отново да обсъди бюджета и новия заем за Украйна през декември.