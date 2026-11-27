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Швеция извика руския посланик, за да изрази протест срещу навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство, както и заради предполагаем план за убийството на американско-украински гражданин в Дания.

"Посланикът е извикан, за да му бъде предадена позицията на Швеция срещу нарушаването на полското въздушно пространство в петък, 20 ноември", се казва в изявление на шведското Министерство на външните работи, пише БТА.

Миналата седмица три руски крилати ракети паднаха в югоизточната част на Полша, близо до границата с Украйна. При инцидента няма пострадали.

Шведското външно министерство е осъдило пред руския посланик и предполагаемия план за убийството на американско-украински гражданин на датска територия, за който Копенхаген обвини Москва на 20 ноември.

Според датските власти Русия е планирала покушение срещу украински рапър с американско гражданство. Атентатът е трябвало да бъде извършен по време на концерт в предградие на Копенхаген, с участието на датска престъпна банда.

Дания също извика руския посланик и му връчи нота с искане руският военен аташе да напусне страната в срок от седем дни.

"Швеция оказва пълна подкрепа на своите съюзници Полша и Дания. Опитите на Русия да раздели Европа и да подкопае подкрепата за Украйна са обречени на провал", заяви шведската министърка на външните работи Мария Малмер Стенергард.

"Продължаваме да подкрепяме Украйна, която е наш основен приоритет във външната политика", добави тя.