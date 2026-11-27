66-годишна британка, известна с прякора „Баба гангстерка", се опитала да уреди дъщеря си с един от най-големите наркобосове във Великобритания, за да изградят заедно кокаинова империя за 80 милиона паунда със седалище в Марбея, Испания, съобщава "Дейли мейл".

Дебора Мейсън дори насърчавала дъщеря си Деми Брайт да изпраща свои снимки на наркобоса Брадли Стайнър, като се шегувала, че ще бъде „по-добра свекърва". Вместо семейна идилия обаче отношенията им завършили с мащабен полицейски удар и разбиване на международната престъпна мрежа.

Тази седмица Стайнър, известен с прякора „Бъгси", беше осъден на 18 години затвор от съда в Улуич, Лондон. Присъдата му идва, след като през юли миналата година Мейсън и деветима членове на семейството ѝ получиха общо над 106 години затвор за участието си в разпространението на кокаин във Великобритания.

Разследването разкрива как 46-годишният Стайнър изградил наркоимперия за 80 милиона паунда от Испания, докато все още бил на пробация. Той е освободен предсрочно през 2021 г., след като излежал част от шестгодишна присъда за притежание на кокаин.

Веднъж месечно наркобосът напускал луксозната си вила на хълм в Марбея и летял до Великобритания, за да се срещне с пробационния си служител. След това се връщал в Малага с куфари, пълни с около 40 000 паунда в брой – пари от процъфтяващия му незаконен бизнес.

Без знанието на пробационните власти Стайнър започнал да организира международния трафик на наркотици само месеци след освобождаването си. Огромните печалби му позволили да води разточителен живот на Коста дел Сол, като притежавал луксозни автомобили Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz G-Class и Audi.

Стайнър купувал кокаин в промишлени количества и поверил управлението на престъпната си империя на Дебора Мейсън. 66-годишната майка на седем деца привлякла в схемата свои роднини, които транспортирали общо около един тон кокаин от пристанища като Харич до различни градове във Великобритания.

Сред дестинациите били Бристол, Кардиф, Лондон, Лестър, Бирмингам, Ротъръм, Шефилд и Брадфорд.

За всяко пътуване Мейсън плащала по 1000 паунда. Тя инструктирала четирите си деца, сестра си, техните партньори и приятели да я наричат „Гангстер Дебс" и „Пчелата майка".

Под прикритието на семейни разходки престъпният клан доставял до 166 килограма кокаин наведнъж. В някои случаи в автомобилите пътували и внуците на Мейсън, най-малките от които били едва на две години. Те седели сред кашони, пълни с пакети по пет килограма кокаин.

Алчността на 66-годишната жена стигнала дотам, че тя задържала част от парите, предназначени за собствените ѝ роднини. В същото време получавала и над 50 000 паунда годишно под формата на социални помощи.

Сред участниците в схемата бил дори синът ѝ Реджи, който страдал от наркотична зависимост и мозъчна травма вследствие на предозиране с кокаин.

С печалбите Мейсън финансирала луксозни почивки в Дубай и Бахрейн, купувала дизайнерски дрехи и скъпи чанти. Сред най-екстравагантните ѝ покупки били нашийник и повод за котката ѝ от породата бенгалска, на стойност 400 паунда. Аксесоарът бил на Gucci и имал златна плочка от 9-каратово злато с гравирано име Ghost.

Междувременно Мейсън и Стайнър редовно си разменяли съобщения за красивите залези от луксозните си вили. Разговорите за процъфтяващия им бизнес постепенно преминали към идеята за по-близки отношения.

Когато Мейсън предложила наркобосът да се ожени за 31-годишната ѝ дъщеря Деми, той отговорил: „Жалко, че не се запознах с нея шест месеца по-рано".

Двамата общували с кодови имена, като Мейсън наричала дъщеря си „Доли". Тя я инструктирала да изпраща гласови съобщения и снимки на Стайнър, който на свой ред ѝ показвал изображения от луксозния си дом.

Плановете за сватба обаче така и не се осъществили. Вместо това Деми Брайт се озовала зад решетките, след като през август 2023 г. доставила 60 килограма кокаин. Само няколко седмици по-късно полицията нанесла удар по престъпната мрежа.

През юли миналата година съдия Филип Шорок осъдил Дебора Мейсън и още деветима членове на семейството ѝ на общо 106 години и шест месеца затвор. Самата Мейсън получила 20 години, а дъщеря ѝ Деми – 11 години лишаване от свобода.

След това разследващите успели да установят местонахождението на Стайнър. На 19 май тази година той бил арестуван по време на ранна сутрешна полицейска акция в дома му в тих жилищен район на Редхил, графство Съри. Наркобосът бил открит по боксерки.

В сряда съдът му наложи 18 години затвор, след като той се призна за виновен по обвиненията в заговор за разпространение на кокаин и притежание на имущество, придобито от престъпна дейност.

Детектив Джак Краушаар, ръководил разследването, заяви, че полицията е насочила усилията си не само към дребните дилъри, но и към разбиването на цели престъпни мрежи.

„Нашите служители водят борбата срещу организираната престъпност, като не преследват само извършителите на дребно, а разплитат цели мрежи. Анализирахме хиляди криптирани съобщения и идентифицирахме Стайнър като следващото звено във веригата. Така изградихме сериозно обвинение срещу него и го изправихме пред съда", посочи той.

По думите му случаят е поредното доказателство за усилията на лондонската полиция да предотврати навлизането на наркотици във Великобритания, където те подхранват насилието, антисоциалното поведение и разрушават цели общности.