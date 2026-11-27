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Руският президент Владимир Путин може да участва в срещата на върха на Г-20 във Флорида през декември, ако има желание. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от БТА.

"Той определено е добре дошъл", каза Тръмп пред журналисти. Американският лидер обаче отбеляза, че някои от участниците във форума може да не се зарадват на присъствието на Путин.

"Ако зависи от мен, ще се радвам да е сред нас", добави той.

Тръмп направи изявлението в имението си Мар а Лаго във Флорида, където отбеляза Деня на благодарността.

Срещата на върха на Г-20 започва на 14 декември и ще продължи два дни.

Вчера от Кремъл съобщиха, че все още няма решение дали Путин ще присъства на форума. Миналата седмица, след срещата си с Тръмп в Китай, руският президент заяви, че ще обмисли поканата.

По-рано в четвъртък американският президент написа в социалната си мрежа „Трут соушъл", че би искал Путин да „прекрати всякаква военна агресия в Европа", за да се стигне до уреждане на конфликта в Украйна.