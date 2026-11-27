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Латвийската армия обяви въздушна тревога в източната част на община Лудза, близо до границите с Русия и Беларус, и призова жителите да потърсят убежище. Предупреждението беше отменено малко повече от 20 минути по-късно.

„Въздушна заплаха в район Лудза. Ще ви уведомим, когато заплахата отмине", се казва в съобщение на латвийските въоръжени сили в социалната мрежа Екс, публикувано в 2:31 ч. местно време (съвпадащо с българското).

В 2:55 ч. армията съобщи в същата социална мрежа, че опасността е отминала, пише БТА.

Засега латвийските власти не съобщават повече подробности за причината за тревогата.