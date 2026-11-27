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Американският президент Доналд Тръмп омаловажи значението на обмена на разузнавателна информация между Китай, Русия и Иран, въпреки публикации в медиите, според които той е помогнал на Техеран да атакува американски военни в Близкия изток.

Пред журналисти в имението си Мар а Лаго във Флорида Тръмп заяви, че конфликтът с Иран е бил сред темите на тристранната му среща с китайския президент Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин, пише БТА.

"Срещата ми с президента Си беше невероятна... Мисля, че те са много слабо ангажирани с (конфликта в) Иран. Те биха могли да се ангажират, но за мен ангажираност би означавала да стрелят, а не просто да споделят с тях малко информация", коментира американският президент.

"Между другото, ние правим същото. И знаете ли, когато казват, че може би ни шпионират... Е, ние също ги шпионираме", добави той.

По думите на Тръмп Русия не предоставя „голямо количество" разузнавателна информация на Иран.

Американският президент заяви още, че както Москва, така и Пекин искат конфликтът с Иран да приключи.

"Мисля, че те ми помагат в това отношение", каза Тръмп.