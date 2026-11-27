Бившата външна министърка и председателка на парламента на Албания Елиса Спиропали беше изключена от парламентарната група на управляващата Социалистическа партия на премиера Еди Рама. Решението, взето на 24 ноември, задълбочи публично изразяваните разногласия между двамата и предизвика напрежение в управляващата политическа сила.

Спиропали влезе в политиката през 2009 г. и дълго време беше сред най-верните поддръжници на Рама, който е премиер от 2013 г., пише БТА.

От 2019 до 2024 г. тя беше държавен министър за връзки с парламента. В края на 2024 г. беше избрана за председател на парламента, а през септември 2025 г. пое поста външен министър в новото правителство на Рама след парламентарните избори през май същата година.

През февруари 2026 г. Спиропали напусна правителството при промени в кабинета, обявени от премиера. Това стана на фона на разследването срещу вицепремиерката и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку, която беше временно отстранена от длъжност. Конституционният съд потвърди отстраняването ѝ.

Разривът между Рама и бившата външна министърка стана публичен, след като тя започна да критикува начина на вземане на решения в Социалистическата партия и назначенията в правителството. Според албанския портал „Шчиптаря" напрежението се задълбочило и след като Спиропали не подкрепила свалянето на имунитета на Балуку, като не присъствала на гласуването през март.

По-рано този месец Спиропали беше отстранена и от останалите структури на партията.

В края на май, по време на протестите, станали известни като „Фламинго революцията", тя призова управляващата партия към обновление и самопречистване. Демонстрациите започнаха заради планиран инвестиционен проект за луксозен курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Според „Репортер" предложенията на Спиропали за насърчаване на вътрешнопартийния дебат не са били взети предвид от ръководството.

Ден след изключването си от парламентарната група тя даде пресконференция в парламента, на която определи решението като „легитимиране на решение", взето лично от Рама, съобщава „Шчиптаря".

По думите ѝ 40 от общо 81 депутати не са гласували за отстраняването ѝ и са „засрамени" от решението, което е било взето, без тя да бъде изслушана.

Спиропали заяви, че няма да се откаже от депутатския си мандат и ще продължи борбата си в партията. Тя разкритикува Рама и го призова да промени модела си на управление или да се оттегли от лидерския пост.

„Необходимо е той да промени начина, по който управлява, или да си тръгне. Или да върши тази работа като мъж, като ръководител, като лидер и да поеме отговорност, или да се оттегли от тази позиция", заяви бившата министърка.

Тя обвини ръководството в използване на институциите за потискане на критичните гласове и съпротивата в партията. По думите ѝ проблемът не е в личните отношения с премиера, а в концентрацията на политическа власт и липсата на прозрачност и отчетност.

Спиропали постави под въпрос и легитимността на изключването си, като призна собствената си отговорност за утвърждаването на настоящия модел на управление. Тя определи бившата вицепремиерка Белинда Балуку като жертва на система, в която липсват достатъчно институционални механизми за контрол.

Бившата външна министърка призова за фундаментално преразглеждане на политическия модел и предизвика Рама да свика избори за председател на Социалистическата партия, за да могат и други кандидати да се борят за лидерския пост.

Тя коментира и протестите в страната, като заяви, че те са израз на общественото желание за по-демократична Албания. Според нея гражданите се чувстват пренебрегнати и непредставени в парламента.

Протестите, известни като „Фламинго революцията", първоначално бяха насочени срещу проекта за луксозен курорт в Звърнец, близо до крайбрежния град Вльора. Името на движението идва от голямото присъствие на фламинги в района. Постепенно демонстрациите прераснаха в по-широко недоволство с искания за оставка на правителството и промяна на политическото статукво. Новата вълна на протести започна на 13 октомври, като някои от демонстрациите в Тирана бяха белязани от насилие и разрушения.

Спиропали заяви, че продължава да отстоява левите си убеждения и че от Социалистическата партия трябва да си тръгнат само онези, които са злоупотребили с власт.

Управляващата партия не е коментирала публично изявленията ѝ. Председателят на парламентарната група на социалистите Таулянт Бала защити решението за изключването, като заяви, че то е в пълно съответствие с партийния устав и вътрешния правилник. Той отказа да даде подробности за обсъжданията, но посочи, че ще продължи да общува със Спиропали, както с останалите депутати.

Напрежението в управляващата партия идва няколко месеца преди местните избори в Албания, насрочени за 9 май 2027 г., и в момент, когато страната се стреми да изпълни целта си за присъединяване към Европейския съюз до 2030 г.

На парламентарните избори през май 2025 г. социалистите спечелиха 83 от общо 140 места в парламента. След напускането на депутатката Маряна Кочеку и изключването на Спиропали парламентарната група на партията вече има 81 членове.