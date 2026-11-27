Мъжете планират да похарчат повече от жените, а почти всеки пети използва изкуствен интелект, за да провери дали намаленията са реални

Общо 57 на сто от интернет потребителите в Германия възнамеряват да пазаруват по време на Черния петък или Киберседмицата през 2026 г., като планираният среден бюджет е 304 евро. Това показва представително проучване по поръчка на германската дигитална асоциация "Битком" (BITKOM), чиито резултати са изпратени до БТА.

Допитването обхваща 1106 интернет потребители на възраст над 16 години, от които 1047 пазаруват онлайн.

Промоционалните дни остават предимно онлайн събитие. Четирима от всеки десет анкетирани планират да пазаруват само в интернет, 15 на сто ще съчетаят онлайн покупките с посещения във физически магазини, а едва 2 на сто ще се възползват от офертите единствено на място.

Мъжете предвиждат по-големи разходи - средно 345 евро, спрямо 255 евро при жените, пише БТА.

Повече от половината от планиращите покупки (52%) искат да придобият продукти, които отдавна желаят, но не са склонни да купят на редовната им цена. Други 43 на сто ще използват намаленията за стоки от първа необходимост или по-големи покупки, а 33 на сто ще търсят предимно подаръци.

В същото време 29 на сто се вдъхновяват от офертите и правят спонтанни покупки. Една четвърт активно търсят най-изгодните предложения, независимо дали имат конкретна нужда от продукта.

Изкуственият интелект също намира приложение при оценяването на намаленията. Почти всеки пети, или 19 на сто, го използва, за да прецени дали дадена оферта за Черния петък действително е изгодна. Други 17 на сто проследяват с негова помощ движението на цените на желаните продукти още преди промоциите. Четиринадесет на сто използват автоматични известия при достигане на определена цена, а 12 на сто разчитат на изкуствения интелект за разпознаване на фалшиви оферти.

Главният изпълнителен директор на „Битком" Бернхард Роледер посочва, че онлайн пазаруването е естествен избор в промоционалните дни заради широкия асортимент и възможността за бързо сравняване на цените.

Самото онлайн пазаруване вече е масово разпространено в Германия. Общо 95 на сто от германците с достъп до интернет са купили или резервирали нещо онлайн през последните 12 месеца. Сред онлайн купувачите 41 на сто правят поръчки поне веднъж седмично, а други 33 на сто – няколко пъти месечно.

Смартфонът е най-използваното устройство за покупки в интернет - 74 на сто пазаруват чрез него. Следват лаптопите с 49 на сто, настолните компютри с 29 на сто и таблетите с 28 на сто.

Най-често германците купуват дрехи, обувки и други модни артикули. Такива покупки са направили 70 на сто от онлайн потребителите през последната година. Следват книгите, медийните продукти и софтуерът (55%), козметичните и здравните продукти (52%) и електрониката и компютрите (48%).

Цената остава водещ мотив за пазаруване в интернет. Шестдесет на сто от анкетираните посочват, че често намират по-изгодни предложения онлайн. По 56 на сто ценят доставката до дома и удобството, а 55 на сто – възможността да пазаруват независимо от работното време на магазините.

Доверието в изкуствения интелект при търсенето на продукти обаче остава ограничено. Общо 51 на сто от онлайн купувачите вече са го използвали за тази цел. Въпреки това 53 на сто смятат, че системите с изкуствен интелект, финансирани чрез реклами, не са надежден инструмент за търсене на продукти. Други 39 на сто се притесняват, че технологията може да повлияе на решенията им за покупка.

„Решаващо ще бъде да се изгради доверие", заявява Роледер. По думите му потребителите трябва да разбират защо получават определени препоръки, каква роля има рекламата и как се използват данните им.

Проучването показва и противоречиви нагласи към евтините онлайн платформи като „Тему" (Temu) и „Шейн" (Shein). Общо 51 на сто от германските онлайн купувачи вече са пазарували от подобни доставчици. Девет на сто поръчват редовно, 24 на сто – от време на време, а 18 на сто са направили само една покупка.

Опасенията от тези платформи са свързани най-вече с безопасността на стоките. Шестдесет и седем на сто се притесняват, че продуктите могат да съдържат вредни за здравето материали, 51 на сто се тревожат за личните си данни, а половината се опасяват, че чрез тях могат да се продават незаконни продукти.

Според 62 на сто подобни магазини застрашават европейските доставчици, а 58 на сто подкрепят по-строго регулиране на евтините онлайн магазини извън Европа. Петдесет и пет на сто ги определят като нелоялна конкуренция.

Ниските цени обаче остават силен стимул за покупки. Сред пазарувалите от такива платформи 84 на сто посочват цената като причина, а 72 на сто са поръчвали от любопитство. Почти една трета (32%) признават, че са купували нещо само защото е било много евтино, въпреки че не са имали нужда от него.

Опитът с качеството е разнопосочен. Шестдесет на сто определят впечатленията си от трайността на продуктите като предимно положителни, но 56 на сто вече са връщали стоки или са подавали рекламации. Според 39 на сто продуктите се повреждат бързо, а 30 на сто са купували стоки за конкретен повод, които са изхвърлили след еднократна употреба.

Роледер предупреждава, че ниските цени могат да направят ненужните покупки по-приемливи и да изместят вниманието от трайността и действителната потребност от продукта. Той подчертава необходимостта безопасността и защитата на потребителите да бъдат гарантирани и при най-евтините предложения.