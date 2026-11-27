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Френски медии и потребители в социалните мрежи разпространяват твърдения, че привържениците на "Левски" са провокирали напрежението по трибуните по време на двубоя с Олимпик (Марсилия) от Лига Европа. Срещата, завършила с победа 1:0 за френския тим, беше белязана от сериозни сблъсъци и нападение над български фенове на стадион „Стад Велодром".

Според публикации във Франция част от привържениците на „сините" са отправяли провокации към местната публика, включително чрез имитация на маймунски звуци и нацистки поздрави. В подкрепа на тези твърдения в социалните мрежи бяха разпространени и видеокадри от трибуните.

Кадри с привърженици на "Левски" , които отправят маймунски жестове към феновете на "Олимпик", се разпространяват в социалната мрежа Х.

Обстоятелствата около инцидентите и евентуалната връзка между твърдените провокации и последвалото насилие остават въпрос на проверка. Подобни действия, дори ако бъдат потвърдени, не оправдават физическата агресия срещу привърженици на гостуващия отбор.

"На видеозапис, публикуван в социалните мрежи, един от българските привърженици изглежда отправя нацистки поздрав, преди да бъде задържан от служител по сигурността.

Именно там напрежението ескалирало, като двата лагера започнали да си разменят хвърлени предмети и факли. Служителите по сигурността успели да овладеят ситуацията", пише френското издание bienpublic.

Френският президент Еманюел Макрон осъди по най-остър начин актовете на агресия, насочени срещу запалянковци на българския ПФК „Левски" покрай футболния мач в Марсилия. Новината бе съобщена от Франс прес с позоваване на официално изявление от Елисейския дворец.

Според позицията на френското президентство подобни ексцесии нямат място нито по спортните трибуни, нито в обществото. По време на европейската среща на върха в Брюксел Макрон е уверил българския премиер Румен Радев, че виновниците за побоя ще бъдат открити и ще понесат пълна отговорност за действията си.

Премиерът Румен Радев заяви във Фейсбук, че е разговарял с президента Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски" в Марсилия. Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност, написа Радев.

Държавният глава Илияна Йотова също осъди нападенията над български футболни фенове в Марсилия и призова френските власти да потърсят отговорност за нападението.

В своя позиция от Министерството на външните работи заявиха, че ще изпратят нота до френската страна, с която ще настояват за пълно разследване на случилото се. МВнР категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия, се посочва още в позицията.