В съвместна декларация, адресирано до Европейската комисия, 10 европейски асоциации и националните федерации на Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Ирландия, Португалия, Чехия, България и Румъния настояват за спешно преразглеждане на Регламента за стоманата, въвеждащ нов режим на тарифни квоти и 50% по-високи мита за вноса на стоманени продукти в Европейския съюз.

От началото юли т.г, ЕС залага нов режим на вноса на материали, като определя безмитната квота за внос на стомана да се ограничи със средно около 47 % по-малко спрямо досегашните нива, а количествата над този праг да бъдат облагани с 50% мито - двойно повече спрямо предишния размер.

Организациите предупреждават, че прилагането на настоящия механизъм ще доведе до забавяне изпълнението на ключови енергийни, инфраструктурни и жилищни проекти, ще повиши значително цените на суровините и материалите и ще създаде допълнителна тежест в публичните бюджети за тяхното завършване.

Затова призовават за категорично преразглеждане на новия режим, предлагайки на ЕК пет предложения за промени и допълнителни мерки при прилагането на регламента, с които да се облекчат наложените рестрикции и да се осигури предвидима среда за изпълнение на текущи проекти и реализирането на нови инвестиции.

Вносителите предлагат на Комисията да направи реална оценка на наличния производствен капацитет в ЕС за покриване на настоящото търсене и да разгледа възможността за увеличаване на обемите на квотите в случаите, когато европейското производство не може да осигури необходимите количества за строителен сектор. С това се цели да се гарантират надеждни доставки и предвидимост при реализацията на сложни и дългосрочни инфраструктурни и енергийни проекти.

Организациите предлагат и прилагане на индивидуална оценка и освобождаване от ограниченията, когато необходимите продукти от стомана не могат да бъдат осигурени от европейски производители, а е нужна доставка от трети страни.

Сред предложените мерки е публичните проекти, възложени чрез обществени поръчки преди въвеждането на режима, да бъдат изключени от неговия обхват, тъй като поемането на допълнителни разходи, които не са били предвидени към момента на сключване на договорите, би наложило осигуряването на допълнително публично финансиране и ще доведе до натоварване на държавните бюджети.

Предложено е и определяне на оценка на въздействието върху жилищното строителство, като бъде отчетено отражението върху домакинствата, достъпността на жилищата и необходимостта от изграждане на нов жилищен фонд.

Вносителите предлагат ЕК да направи оценка на въздействието от ограниченията върху вноса на стомана спрямо строителните разходи и да анализира как увеличението на цените и дефицитът на подобни стоки на европейския пазар, ще се отрази върху бюджетите и сроковете за изпълнение на ключови проекти.

С направените предложения, европейските организации заявяват готовност за съвместна работа с Европейската комисия, Европейския парламент и останалите държави-членки за намиране на приложими решения, които едновременно да подкрепят европейската стоманодобивна промишленост, но и да гарантират сигурността на доставките и успешното реализиране на редица стратегически за Европа проекти.