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Според едно проучване подкрепата е намаляла от 59% на 46% за година, но друго отчита, че 63% искат помощта да се запази или увеличи

Посланикът на Украйна в Германия Олексий Макеев омаловажи спада в обществената подкрепа за германската военна помощ за Киев и заяви, че няма причина за паника, пише БТА.

В интервю за германския вестник „Райнише пост" Макеев заяви, че приема сериозно резултатите от скорошно социологическо проучване. Той обаче отбеляза, че участниците в него не са били питани дали доставките на оръжие за Украйна трябва да бъдат прекратени.

По думите му други проучвания показват по-висока степен на подкрепа. „Ето защо не виждам причина за паника", заяви посланикът.

Проучване на социологическата агенция „Форза", поръчано от фондация „Кьорбер", показва, че през септември 46% от анкетираните подкрепят германската военна помощ за Украйна. Година по-рано делът им е бил 59%.

В същото време против подобна помощ са 53% от анкетираните спрямо 39% през 2025 г. В допитването са участвали 1501 избиратели с право на глас.

Макеев се позова на друго проучване, проведено през октомври по поръчка на германската обществена телевизия Цет Де Еф (ZDF). В него са били предложени повече възможности за отговор. Според резултатите 63% от анкетираните подкрепят увеличаването на европейската военна помощ за Украйна или запазването ѝ на сегашното равнище.

Посланикът обясни разликите в резултатите с нарастващата умора от войната и медийното ѝ отразяване, както и с желанието за мир. По думите му украинците искат мир повече от всички останали.

Макеев добави, че в личните си разговори не е забелязал отслабване на подкрепата за Украйна. Като пример за близките отношения между двете страни той посочи 300-те партньорства между украински и германски градове и общини.