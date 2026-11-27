"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Техеран реагира на обсъждано в Сеул разширяване на мисията на военноморското подразделение "Чонгхе" за защита на търговските кораби

Присъствието на чуждестранни военни сили в района на Персийския залив би довело до повишаване на напрежението, а не до укрепване на мира. Това е заявил иранският външен министър Абас Арагчи пред южнокорейския си колега Чо Хюн, пише БТА.

Двамата са провели телефонен разговор вчера, съобщи днес посолството на Иран в Сеул в публикация в социалната мрежа Екс. По време на разговора Чо е подчертал, че Южна Корея няма намерение да се присъединява към военен конфликт или да разполага свои войски в района на Залива.

Разговорът се състоя на фона на обсъждано в южнокорейския парламент правителствено предложение за разширяване на оперативната зона на военноморското подразделение „Чонгхе". Планът предвижда тя да обхване и водите южно от Оманския залив, за да бъде гарантирана безопасността на южнокорейските търговски кораби.

Според иранското посолство Арагчи е предупредил, че присъствието на чужди военни сили „ще увеличи напрежението и ще разшири обхвата на конфликта".

Южнокорейското външно министерство съобщи, че Чо е обяснил, че мисията на подразделението е насочена към защитата на южнокорейските граждани и икономическите интереси на страната.

„Чонгхе" е създадено с основна задача да се бори с пиратството и е разположено в Аденския залив от 2009 г.

Южна Корея е сред най-големите вносители на петрол и природен газ в света. Около 70% от вноса на петрол на страната през 2025 г. е дошъл от Близкия изток, като по-голямата част от доставките са преминали през Ормузкия проток, сочат правителствени данни, цитирани от Ройтерс.