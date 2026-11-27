Турският президент Реджеп Тайип Ердоган официално одобри споразумението за сътрудничество в отбраната между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, с което приключи ратификацията му от турска страна. Решението е публикувано тази сутрин в турския Държавен вестник, съобщи сайтът „Тюркийе тудей".

Споразумението, известно като „Пакта от Мека", беше подписано на 7 август тази година. То беше ратифицирано от турския парламент на 5 ноември.

Документът съдържа 16 члена. Според втория от тях, ако някоя от трите държави стане обект на въоръжено нападение или военна агресия от друга държава или група държави, останалите участници трябва незабавно да ѝ окажат помощ, като използват всички възможни средства за взаимна подкрепа.

Споразумението предвижда също сътрудничество в областта на отбраната, отбранителната промишленост и сигурността, както и обмен на разузнавателна информация. Трите страни ще развиват съвместно военно производство, ще си сътрудничат при трансфера на технологии и ще си оказват логистична подкрепа, включително чрез доставки на оръжия, боеприпаси, гориво и резервни части.