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Нови подробности около убийството на 24-годишния българин в района на Драма разкриват гръцките медии. Днес, 27 ноември, пред разследващия съдия ще се яви 50-годишният животновъд, който направи самопризнания за престъплението.

В показанията си пред полицията обвиняемият твърди, че между него и младия българин е имало интимна връзка. По думите му 24-годишният мъж се възползвал от отношенията им и непрекъснато му искал пари.

Двамата били свързани не само професионално, но и чрез близки семейни отношения. 50-годишният животновъд е работодател на жертвата и кръстник на двете му деца.

Според свидетелски разказ на жител на района, излъчен в предаването Live News по телевизия MEGA, младият българин имал татуирано на гърдите си с името на 50-годишния животновъд. От своя страна обвиняемият бил изписал с бели букви името на българина в автомобила си.

Местни жители коментират пред гръцките медии и версията за любовна ревност като възможен мотив за престъплението.

В продължение на пет дни обвиняемият уверявал полицията, че не знае нищо за изчезването на младия българин. Противоречията в показанията му, информацията за взаимоотношенията между двамата и липсата на едно от регистрираните му оръжия обаче засилили подозренията на разследващите.

Междувременно сестрата на обвиняемия определи пред гръцките медии, брат си като човек с труден и особен характер. Тя защити своя 23-годишен син, който също бе задържан във връзка с престъплението.

Срещу племенника е повдигнато обвинение за укривателство, като впоследствие той е освободен по разпореждане на прокурор.

В социалните мрежи бе разпространено и последното видео, публикувано от младия българин преди изчезването му. На кадрите се вижда осветеното табло на автомобил, движещ се през нощта със скорост около 210 км/ч.

Разследването продължава, като предстои да бъдат установени действителните мотиви за убийството. Твърденията за интимните отношения, финансовите претенции, татуировката и ревността се основават на показанията на обвиняемия и свидетелски разкази, публикувани от гръцките медии.