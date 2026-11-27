Нови правила за използване на аварийната лента на автомагистралите, промени в санкциите за водачите и уточняване на ограниченията на скоростта в населените места предвижда законопроектът на гръцкото Министерство на инфраструктурата и транспорта.

Предложените изменения, които засягат и хилядите българи, пътуващи с автомобил в южната ни съседка, са подложени на обществено обсъждане до 7 декември 2026 г.

Една от съществените новости е свързана с използването на аварийната лента на автомагистралите (ΛΕΑ). Право да се движат в нея ще получат и автомобилите на частните компании за пътна помощ, когато са повикани при авария или друг извънреден инцидент.

Досега това право имат линейките, полицията, пожарната и специализираните автомобили на службите и компаниите, отговарящи за поддръжката на автомагистралите при извънредни ситуации.

С предложената промяна се очаква да бъде решен дългогодишен проблем с достигането на пътна помощ до аварирали автомобили при образували се задръствания. Специализираните автомобили обаче няма да могат да използват аварийната лента при обикновено придвижване или връщане към базата си.

За всички останали водачи, включително тези с чуждестранна регистрация, забраната за неправомерно движение в аварийната лента остава в сила.

Законопроектът уточнява и ограниченията на скоростта в населените места. По еднопосочните улици с една лента и двупосочните улици с по една лента във всяка посока, без разделителен остров, максималната скорост ще бъде 30 км/ч. На по-широките пътни артерии, отговарящи на определени условия, ограничението ще бъде 50 км/ч, освен ако пътната сигнализация не указва друго.

Промени се предвиждат и при управлението на превозно средство без необходимата категория. Паричната санкция се запазва, но се предлага срокът за отнемане на шофьорската книжка да бъде намален от една година на един месец, при условие че водачът придобие необходимата правоспособност.

Нови санкции се предвиждат и за автобусните превозвачи. Законопроектът изрично определя като нарушение транспортирането на повече пътници от максимално разрешения брой, вписан в регистрационния талон на автобуса. Промяната е от значение и за българските компании, обслужващи международни автобусни линии до Гърция.

Предлага се също практическите изпити за придобиване на шофьорска книжка да бъдат задължително записвани с 360-градусови камери, като изкуствен интелект ще следи за правилното функциониране и разположение на записващите устройства.

Както вече съобщихме, при 16 вида нарушения на правилата за паркиране се предлага да отпадне отнемането на шофьорската книжка за 10 дни, но глобата да бъде увеличена от 30 на 60 евро.

Законопроектът предвижда и ограничения за управлението на автомобили с мощност над 340 конски сили. Техните водачи трябва да са навършили 22 години и да притежават шофьорска книжка от поне три години. При нарушение се предвижда глоба от 2000 евро и отнемане на книжката за 60 дни.

Санкция от 2000 евро, отнемане на книжката за 60 дни и принудително обездвижване на автомобила се предвиждат и при нечетливи регистрационни табели, които не могат да бъдат разпознати от камерите за контрол на движението. Нарушението ще може да бъде установявано и при паркирани автомобили.

Припомняме, че в Гърция вече действат строги санкции за неправомерно използване на аварийната лента.

При първо нарушение глобата е 150 евро, а шофьорската книжка се отнема за 40 дни. При повторно нарушение санкцията може да достигне 1000 евро и отнемане на книжката за 180 дни. При трето нарушение в рамките на пет години след второто глобата достига 2000 евро, а водачът остава без книжка за една година.

Съгласно действащия чл. 290А от гръцкия Наказателен кодекс неправомерното използване на аварийната лента може да доведе и до наказателна отговорност. При причиняване на смърт наказанието е най-малко 10 години затвор, а при причиняване на смъртта на голям брой хора съдът може да наложи дори доживотен затвор.

Тези наказания вече са в сила и не са част от настоящите предложения за законодателни изменения.

Новите предложения все още не са окончателно приети. До влизането им в сила продължават да действат настоящите правила и санкции.