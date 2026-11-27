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Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да работи с демократите по редица въпроси, включително здравеопазването. Изявлението му идва след загубите на републиканците на междинните избори по-рано този месец, пише БТА.

„Имам усещането, че ще установим много по-широко двупартийно сътрудничество с демократите, чрез което ще можем да се заемем с редица въпроси, свързани със здравеопазването и много други области, и да постигнем резултати", заяви Тръмп по време на телефонен разговор с американски военнослужещи вчера.

Президентът отново подчерта, че разполага със значителни правомощия да налага вето – инструмент, който използва няколко пъти през последните седмици.

Макар да определи ветото като мощно средство, Тръмп заяви: „Не възнамерявам да налагам вето на всичко през следващите две години", визирайки оставащото време от втория си президентски мандат.

Според Конституцията на САЩ той няма право да се кандидатира за трети мандат.

Неочаквано помирителните думи на Тръмп дойдоха около две седмици след призив на новоизбрания сенатор демократ от Мичиган Абдул ел Сайед да въведе всеобщо здравно осигуряване. Публикация в социалната мрежа Екс показа изображения на карта, наподобяваща американска здравноосигурителна карта, с надпис „TrumpCare" („Здравеопазване на Тръмп") със златни букви.

Наскоро вестник „Ню Йорк пост" цитира Тръмп, според когото той ще се срещне с Ел Сайед. „Той е умен човек", заяви президентът за политика, който принадлежи към лявото крило на Демократическата партия.

Ел Сайед спечели място в Сената на междинните избори в началото на ноември и трябва да встъпи в длъжност през януари. Сред основните му предложения е създаването на всеобща здравноосигурителна система, финансирана с публични средства, известна като „Medicare for All" („Здравеопазване за всички").