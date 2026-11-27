Сърбия рискува да посрещне новата година без редовен държавен бюджет и с неяснота около доставките на руски природен газ. Причината е забавянето на сформирането на ново правителство след победата на студентското движение на парламентарните избори на 25 октомври, пише Ройтерс в свой анализ.

„Студентска листа", която спечели убедително вота и сложи край на управлението на Александър Вучич, все още не е обявила кандидат за премиер и състав на кабинета, отбелязва агенцията. Депутатът от движението Оливер Тошкович заяви, че вече има основа за бъдещо правителство, като се предвижда и намаляване на броя на министерствата, които сега са 25. Той допусна, че кабинетът може да бъде съставен до края на годината. Лидерът на парламентарната група на движението Йово Бакич обаче смята, че това едва ли ще стане преди втората половина на декември.

Конституцията дава на победителите в изборите срок до 15 февруари да сформират правителство. В противен случай трябва да бъдат произведени нови парламентарни избори.

Междувременно пред страната стоят няколко важни срока. Ако парламентът не приеме бюджета за 2027 г. до 20 декември, от 1 януари ще бъде въведено временно финансиране за период от три месеца. Според Бакич това е почти сигурно. Икономистът и преподавател в Белградския университет Джордже Джукич определи временното финансиране като по-малък риск в сравнение с прибързаното приемане на бюджет.

Особено чувствителен е въпросът с доставките на руски газ, посочва Ройтерс. Действащият договор с „Газпром" изтича на 31 декември, а преговорите между сръбската държавна компания „Сърбиягаз" и руския доставчик продължават без обявени количества и срок на новото споразумение. Сърбия покрива около 80% от нуждите си от природен газ с руски доставки по газопровода „Турски поток" през България, припомня агенцията.

Миналата седмица Александър Вулин, съюзник на Вучич и председател на надзорния съвет на „Сърбиягаз", заяви, че очаква договорът да бъде удължен, но вероятно при предпазливи условия. Според него Москва иска първо да види кой ще състави новото правителство и каква политика ще води то.

Допълнителна несигурност създава и ситуацията около сръбската петролна компания НИС, мажоритарно притежавана от руските „Газпром нефт" и „Газпром". Лицензът от американското финансово министерство, позволяващ дейността на единствената сръбска рафинерия, изтича на 11 декември, припомня Ройтерс. Унгарската компания МОЛ преговаря за придобиване на мажоритарния дял, но все още няма постигната сделка.

Представители на студентското движение заявяват, че не възнамеряват да налагат санкции на Русия и искат да запазят енергийните отношения с Москва при изгодни условия. Същевременно те поставят акцент върху борбата с корупцията, институционалните реформи и сближаването с Европейския съюз.