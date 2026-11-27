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Пет турски изтребителя F-16 и 111 военнослужещи пристигнаха днес в 86-а авиобаза във Фетещ, съобщи „Тюркийе тудей", цитиран от БТА. От 1 декември турските военновъздушни сили поемат от Испания мисията на НАТО за въздушно патрулиране над Румъния.

Турската ескадрила е под командването на 5-а главна авиобаза за реактивни самолети в Мерзифон, в северния турски окръг Амасия. Тя ще изпълнява мисията до 31 март 2027 г., съобщи говорителят на турското министерство на отбраната контраадмирал Зеки Акюрк.

До смяната мисията се изпълнява от испанските ВВС с изтребители F-18. През последните месеци те са излитали многократно заради въздушни цели, засечени край границата с Украйна.

На 24 ноември два испански F-18 излетяха, след като радарите засекли въздушна цел северно от Тулча в украинското въздушно пространство. Тревогата беше отменена, след като румънските власти не установиха навлизане на обекта в страната.