Коста Рика отказа да допусне на своя територия Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за правата на човека в окупираните палестински територии, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Миграционните власти се позоваха на „международен сигнал за връзки с терористични действия".

Албанезе пристигнала вчера на летището в Сан Хосе. Днес тя е трябвало да получи званието „доктор хонорис кауза" от Университета на Коста Рика. От университета обясниха избора си с академичната ѝ подготовка, опита, научните публикации и работата ѝ като разобличител.

Ръководителят на миграционната служба Омер Бадийя посочи във видео в социалните мрежи, че сигналът срещу Албанезе е основание за отказа от гледна точка на националната сигурност. От летището тя реагира с публикация в Екс, а по-късно нарече случилото се „позор" пред университетското радио. Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон приветства решението на властите в Коста Рика.

Албанезе е италианска гражданка и независим експерт, назначен от Съвета на ООН по правата на човека. Тя изразява анализите и позициите си в лично качество. От години обвинява Израел в геноцид и други военни престъпления в Газа и на Западния бряг. САЩ са ѝ наложили санкции заради критиките ѝ към отношението на Израел към палестинците. Според Франс прес тя е включена и в международен черен списък, който ограничава използването на американски банкови карти и достъпа ѝ до редица финансови услуги.

Президентката на Коста Рика Лаура Фернандес е смятана за близък съюзник на Доналд Тръмп. След встъпването си в длъжност през май тя предприе стъпки за сближаване с Израел в търговията.