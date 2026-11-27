От 23 до 26 ноември в Синдзян се проведе „Световен диалог на кметове 2026 Урумчи". Събитието бе ръководено от пресслужбата на Държавния съвет и организирано от пресслужбата и офиса на външните работи на властите на Синдзян-уйгурския автономен район. Кметове и представители на 26 града от 13 страни участваха в мероприятието и обмениха мнения по управлението на модерните градове, взаимноизгодното сътрудничество и защитата на екологията.