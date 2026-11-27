В ексклузивно видеоинтервю за КМГ дипломатът и бивш постоянен представител на България в Европейския съюз, дългогодишен посланик на България в Москва и бивш зам.министър на вътрешните работи г-н Бойко Коцев се спира на геополитическите последици от историческата среща между тримата президенти Си Дзинпин, Владимир Путин и Доналд Тръмп, на най-знаковите моменти от разговорите, както и на значението и посланията на приетата от тях Декларация за мир. Той споделя мнението си и за състоянието и перспективите на сътрудничеството между Китай и Европейския съюз, както и на двустранното партньорство на Китай с България. „Историческата среща между тримата световни лидери постави началото на диалог , който досега беше много труден, но в бъдеще има съгласие тази форма на общуване да продължи чрез нарастване фазата на доверие", казва в началото на разговора ни дългогодишният диплома от кариерата