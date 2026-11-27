Жена беше ранена при нощна атака с дронове срещу Санкт Петербург, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, ТАСС и БТА. Паднали отломки са повредили жилищни сгради в Приморския и Виборгския район, а Ладожкият мост над Нева е бил временно затворен.

Според градската управа 45 от общо 55 дрона са били свалени над Санкт Петербург и Ленинградска област, а останалите 10 – над Новгородска област. Руското министерство на отбраната съобщи за общо 318 свалени украински дрона над различни региони на страната. В Новоросийск са ранени трима души, по данни на оперативния щаб на Краснодарския край.

Руското министерство на отбраната съобщи и за удари с дронове по украински промишлени и транспортни обекти и по плавателни съдове, превозващи товари за украинската армия. Според ведомството са поразени военно-промишлено предприятие в Хмелницка област, логистичен център в Киевска област, подстанции в Кривой Рог и Житомир, както и завод и транспортен обект в Запорожие.

Ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа съобщи за щети по няколко инфраструктурни съоръжения в областта. В Кривой Рог са повредени транспортна инфраструктура и склад.