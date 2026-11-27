Бившата порнозвезда и депутатка в италианския парламент Илона Сталер, известна като Чичолина, обяви, че ще се кандидатира за кмет на Рим на изборите догодина, съобщи „Рома тудей", цитиран от БТА.

Сталер съобщи решението си вчера в ефира на „РАИ Радио Уно", в деня, в който навърши 75 години. Тя каза, че по-късно ще обяви коя политическа сила ще издигне кандидатурата ѝ. По думите ѝ би се справила по-добре от настоящия кмет Роберто Гуалтиери, който ще се бори за втори мандат. Чичолина припомни, че живее в Рим от 1972 г., и обеща да превърне италианската столица в модерен град.

Сталер е родена през 1951 г. в Будапеща. Като дете учи пиано, цигулка и балет, на 13 години започва работа като модел за унгарската държавна фотографска агенция, а на 20 печели титлата „Мис Унгария". В началото на 70-те години се омъжва за италианеца Салваторе Меркури, с когото се запознава в хотела, където работи. След брака се установява в Италия и получава италианско гражданство. През 1973 г. се запознава с режисьора и продуцент Рикардо Скики и започва кариерата си в порноиндустрията.

През 1987 г. Чичолина влиза в италианския парламент от Радикалната партия с близо 20 000 преференции. Пет години по-късно не успява да спечели втори мандат, а през 2002 г. се кандидатира без успех за депутат в Унгария. Сталер има роли и в други филми, работила е по музикални проекти и е участвала в риалити предавания.

През 2018 г. Чичолина застана пред Камарата на депутатите, за да защити правото си на пожизнена депутатска пенсия, след като тогавашният премиер Джузепе Конте обяви намерение да ограничи привилегиите на бивши парламентаристи.