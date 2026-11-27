Украинският президент Володимир Зеленски определи като „странно" това, че американският му колега Доналд Тръмп нарича руския президент Владимир Путин свой приятел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В интервю за Би Би Си Зеленски сравни думите на Тръмп с това някой да нарече Адолф Хитлер свой добър приятел по време на Втората световна война.

Зеленски каза, че Тръмп сам решава какво да говори и какво да публикува в социалната си мрежа. „Путин е агресор... и убиец. Той не може да бъде приятел", заяви украинският президент.

Интервюто идва седмица след срещата на върха в Китай, на която Тръмп нарече Путин свой „приятел". Няколко дни по-късно американският президент публикува в „Трут Соушъл" снимка от ръкостискането им с надпис „Моят приятел".

Отношенията между Тръмп и Зеленски отново се обтегнаха, след като американският президент обвини Украйна, че ударите ѝ по руски петролни рафинерии допринасят за поскъпването на енергията, и заплаши да спре обмена на разузнавателна информация с Киев. Според Зеленски позицията на Тръмп насърчава Русия да продължава атаките си срещу Украйна.

Двамата лидери влязоха в публичен спор в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато Тръмп отправи остри критики към Зеленски. След срещата украинският президент заяви, че остава готов да подпише споразумението със САЩ за редкоземните метали.