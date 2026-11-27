Общо 194 мигранти са били открити при четири отделни случая южно от гръцкия остров Крит през последните 24 часа, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Снощи край пристанището Кали Лименес са открити две лодки. В едната е имало 37 души, сред които две жени и две деца, а в другата – 38 души, включително една жена. Другите две лодки са открити край селището Арви. В тях са пътували съответно 40 и 43 души, като във втората е имало три жени и три деца.

Посочените за четирите лодки числа дават сбор от 158 души. В съобщението няма обяснение за разликата с общия брой от 194.

Ден по-рано южно от Крит бяха открити 240 мигранти в рамките на 12 часа. В края на октомври броят на пристигналите на Крит и съседния остров Гавдос надхвърли общия брой за цялата 2025 г. По данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците до края на миналата седмица в района са пристигнали близо 21 000 души. За цялата 2025 г. организацията „Подкрепа за бежанците в Егейско море" е документирала 20 187 пристигнали.

Предполага се, че повечето са потеглили от района на Тобрук и Дерна в Източна Либия, на около 300 км от Крит. Внезапните промени на времето и повредите на лодките правят маршрута особено опасен.