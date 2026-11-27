Съветът за национална сигурност на Турция предупреди за риск войната между Русия и Украйна да се разшири към Средиземно море, след като украинските сили атакуваха руски кораб в либийското пристанище Бенгази, съобщи „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

На заседание в Анкара, продължило над два часа, съветът обсъди войната в Украйна и конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга. В изявлението след срещата турските власти посочиха, че бойните действия вече са се разпространили в Черно море, и припомниха неотдавнашните украински атаки срещу руски военни и товарни кораби в Средиземно море. Анкара ще продължи контактите си с всички заинтересовани страни в опит да ускори постигането на мир.

Съветът заяви още, че политиката на Израел за окупация и анексия спрямо Палестина, Ливан и Сирия задълбочава нестабилността в региона. Анкара призова участниците в мирните усилия да заемат по-твърда позиция спрямо израелското правителство. Турските власти потвърдиха, че ще продължат сътрудничеството си със Сирия и Ирак в подкрепа на сигурността, стабилността и развитието им.

На заседанието беше отчетен и напредък по процеса „Турция без тероризъм", свързан с помирението между турските власти и обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК). Съветът заяви, че мерките по Закона за укрепване на националната солидарност и социалното единство ще продължат.