Делото срещу Ива Михайлова за катастрофата с един загинал през октомври 2025 г. продължи днес в Основния съд в Кочани, Северна Македония. Михайлова не присъства на заседанието.

Пред съда вещото лице Винко Гаица представи заключението си, че Михайлова е останала в своята лента и че ударът е станал, след като другият автомобил е навлязъл в нея. Експертизата, изготвена по искане на прокуратурата, стига до обратния извод – че автомобилът на Михайлова е навлязъл в насрещната лента, където е станал сблъсъкът.

Екипът на българския ѝ адвокат представи допълнителни доказателства и съдът обяви почивка, за да се запознае с тях. На заседанието отново присъстваха българските депутати Елисавета Белобрадова от „Демократична България" и Ивелин Първанов от „Възраждане".

Михайлова, която има българско гражданство и гражданство на Северна Македония, е обвинена в тежко престъпление срещу безопасността на движението. На 12 октомври стана ясно, че тя е в България, а същия ден беше приета в „Пирогов". Случаят предизвика напрежение между София и Скопие.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха пред български медии, че са влезли в страната през граничен пункт, където тя е представила и двете си лични карти. Според МВР на Северна Македония напускането ѝ не е регистрирано в системата на граничната полиция. По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката ѝ за неотклонение на 30-дневно задържане под стража, а МВР я обяви за международно издирване.

През октомври съдът реши делото да продължи задочно. В началото на ноември Михайлова поиска да се включи в заседание чрез видеовръзка