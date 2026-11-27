Турската полиция задържа днес общо девет души, сред които и водещите от близката до опозицията „Халк ТВ" (Halk TV) Едже (Юнер) Байрамоглу и Йозгюрдениз Байрамоглу, в рамките на нова вълна от арести, свързани с разследване срещу председателя на управителния съвет на телевизията Джафер Махироглу по подозрение за подкуп и пране на пари, съобщи сайтът „Тюркийе тудей".

Според изявление на Истанбулската главна прокуратура заподозрените, които са задържани днес, са обвинени в изпиране на средства, придобити от престъпна дейност, създаване и участие в организация с цел извършване на престъпления, публично разпространяване на подвеждаща информация, подкуп, манипулиране на обществени поръчки и нарушаване на законите за данъчно производство. От прокуратурата също така посочват, че до момента в рамките на разследването, основният обвиняем по което е Махироглу, са разследвани общо 19 лица, осем от които са в предварителен арест.

Турската полиция влезе в сградата на „Халк ТВ" в Истанбул рано сутринта на 14 октомври, след като властите обявиха, че назначават синдик, който да управлява медията заради течащото разследване срещу Махироглу. Малко по-късно излъчването на канала също беше преустановено.

Операцията предизвика остри реакции от страна на турската опозиция, а граждани и журналисти също изразиха недоволството си от случващото се с различни протестни демонстрации, включително пред сградата на медията в Истанбул.

На 17 ноември турската полиция влезе и в сградите, където се помещават турската телевизия „Сьозджю" и редакцията на вестника със същото име, които са част от близката до опозицията медийна група „Сьозджю", заради разследване срещу собственика на медийната група Бурак Акбай, в рамките на което той е заподозрян за връзки и разпространяване на пропаганда в полза на т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), която Анкара обвинява в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г. Заради разследването Турция назначи попечители и на част от компаниите от медийната група „Сьозджю", съобщи БТА.