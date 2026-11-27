Украйна си сътрудничи със страните, които могат да бъдат засегнати от атаки срещу руски кораби в други части на света, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю, публикувано днес, на което се позова ДПА и БТА.

Въоръжените сили на Украйна никога не са атакували, преди да се координират с партньорите си, установяват се също контакти и на дипломатическо ниво, изтъкна Зеленски в интервю за Би Би Си.

Наскоро Украйна потопи руския боен кораб "Меркурий" с помощта на морски дронове в либийското пристанище в Бенгази, което повдигна въпроси за възможни нарушения от гледната точка на международното право.

Италия разкритикува атаката като нарушение на суверенитета на Либия, която е отслабена от гражданската война.

Зеленски обаче изрази подкрепата си за подобни операции извън зоната на преки бойни действия. Той заяви, че корабът "Меркурий" е бил "абсолютно легитимна цел" и подчерта, че Украйна не може да позволи на руски кораби да извършват атаки или да превозват оръжия.

Украинският президент обвини Русия, че се опитва да раздели Украйна като атакува мостовете над река Днепър и изтъкна, че столицата Киев се изправя пред тежка зима, но украинската страна ще защитава града с всички средства.

"Нуждаем се от столицата ни. Без столица нямате страна", отбеляза Зеленски в интервюто пред Би Би Си.

Той посочи също така, че ограниченията на сателитната интернет услуга "Старшийлд" са били частично премахнати и тя работи с пълна скорост над териториите, контролирани от Украйна, но не и над районите, окупирани от Русия, където украинските сили не могат да свалят руски дронове с реактивни двигатели.