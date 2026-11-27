Извънредната среща на върха в Брюксел за постигането на споразумение около следващата Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз приключи без резултат. Лидерите на държавите членки от ЕС се споразумяха да не продължават преговорите, които първоначално бяха предвидени да завършат днес. Въпреки това австрийският канцлер Кристиан Щокер не определи резултатите от срещата като отрицателни, предаде австрийската информационна агенция АПА.

„Срещата не беше провал, защото позициите вече бяха заети“, посочи Щокер снощи.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който наскоро представи ново предложение за бюджет, заяви на заключителната пресконференция, че срещата е била необходима за по-нататъшното развитие на преговорния процес. Някои държави настояха за по-големи съкращения в бюджета, мнозинството обаче отхвърли подобни мерки. Други страни членки пък дори призоваха средствата за определени области да бъдат увеличени, като например политиката за сближаване, съобщи БТА.

„Същевременно обаче ние трябва да се придържаме към приоритетите, за които се споразумяхме през последните няколко години. На всяко заседание на Европейския съвет настоявахме за повече действия на европейско равнище“, изтъкна Коща.

Още снощи Кристиан Щокер призна, че предложението на Коща се е провалило. То предвиждаше съкращения от близо 200 милиарда евро в широкообхватния проект на Европейската комисия, където заложените финансови средства възлизаха на общо два трилиона евро. От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не е изненадан от начина, по който преговорите за бюджета са приключили.

Първоначално Австрия, смятана за една от „пестеливите“ страни в ЕС, отказа да участва в преговорите в малък формат. Форматът на срещата на върха предвиждаше провеждането на сесии, в които една страна с по-голям нетен принос към европейския бюджет щеше да преговаря с друга, която получава предимно средства от политиката за сближаване. Австрия видя в тази инициатива опит за разделянето на страните с по-голям нетен принос към бюджета.

„Когато една група иска да преговаря заедно, то тя наистина ще проведе преговорите заедно. Не одобрявам опитите да се отклоняваме от този подход“, изтъкна австрийският канцлер след края на срещата.

„От тази гледна точка трябва да се замислим не само как подхождаме към постигането на определен резултат, но и от каква основа се нуждаем, за да го постигнем“, допълни Щокер.

„За нас това е повод да покажем, че не сме доволни нито от начина, по който е организиран преговорният процес, нито от предложението за бюджет, което беше представено“, отбеляза канцлерът.

В заключение Щокер посочи, че очаква да бъде постигнато споразумение по проекта за бюджет до края на тази година.

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