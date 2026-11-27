Министерството на труда и пенсиите на Великобритания съобщи днес, че временно е спряло част от онлайн услугите си като предпазна мярка след киберинцидент, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ведомството работи с Националния център за киберсигурност и други специализирани служби, за да разследва случая и да възстанови услугите възможно най-скоро, заяви говорител на министерството. Произходът на инцидента засега остава неизвестен. АФП отбелязва, че през последните седмици в световен мащаб зачестяват киберзаплахите и прекъсванията на онлайн услуги и мрежи.

През 2025 г. кибератаки засегнаха британските компании „Джагуар Ленд Роувър", „Маркс енд Спенсър", „Харъдс" и „Ко-оп". Атаката срещу „Джагуар Ленд Роувър" блокира производството на компанията в световен мащаб. През август тази година мишена на кибератаки станаха и три летища на „Манчестър Еърпортс Груп".

Тази седмица британските служби за сигурност, сред които и ведомство към МИ5, предупредиха компаниите, доставящи оръжие и военно оборудване на Украйна, за риск от руски саботаж. Те препоръчаха на дружествата да ограничат присъствието си в интернет, да подобрят засичането и докладването на враждебни действия и да защитят ключовите си активи.