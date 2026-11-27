Президентските избори в Румъния не бяха касирани заради руското влияние, каза държавният глава Никушор Дан на пресконференция в Брюксел, където участва в извънреден Европейски съвет. Изявлението му бе предавано на живо в интернет.

„От правна гледна точка ние поддържаме тезата, че съществува руско влияние в Румъния, така както съществува руско влияние в Европа – в изборни процеси, саботажи, кибератаки, целия арсенал на хибридната война. Но това няма връзка с касирането на изборите в Румъния. Те бяха отменени заради непрозрачно финансиране, немаркирана кампания и злоупотребата със социалните мрежи“, обясни Никушор Дан.

Той коментира още, че руското влияние в Румъния засяга не само събитията от 24 ноември 2024 г. (първият тур на касираните президентски избори - бел. ред.), но и целия период отпреди десет години до днес.

„Според мен тук има някои много, много убедителни доказателства, включително по отношение на събитията от 24 ноември и продължавам да смятам, че е по-добре тези въпроси вече да са в публичното пространство – разбира се, това е и което правим“, добави президентът.

В отговор на журналистически въпрос Никушор Дан призова гражданите сами да прочетат доклада, който представи опозиционната крайнодясна партия Алианс за обединение на румънците, за да се уверят, че той не носи никаква нова информация спрямо вече направените анализи.

По повод твърденията на лидера на АУР Джордж Симион, че делото срещу него за публично подбудителство е политическо, президентът заяви, че хора, които многократно правят недоказани твърдения, не бива да бъдат приемани насериозно от обществото.

На 6 декември 2024 г., след спешно заседание и постъпили искания за касиране, Конституционният съд на Румъния единодушно анулира целия изборен процес и постанови провеждането на изборите отначало, въпреки че гласуването в чужбина за втория тур вече беше започнало. Мотивите на магистратите бяха, че външната намеса и нарушенията във финансирането и прозрачността на кампанията са нарушили честността и равнопоставеността на вота.

Румънският президент Никушор Дан обеща да публикува официален доклад за отмяната на изборите от 2024 г., който да представи пълната картина за руската хибридна намеса и финансовите нарушения в кампанията, но досега многократно отлага представянето му. В отговор на това забавяне лидерът на АУР Джордже Симион критикува държавния глава, че „не е представил нищо“ близо две години след вота и пое инициативата със собствен документ, представен по-рано тази седмица в парламента.

Междувременно Калин Джорджеску, който е разследван по няколко наказателни дела, включително за действия срещу конституционния ред, разпространяване на легионерска пропаганда и измама в размер на над 1 милион евро, беше освободен от следствения арест и поставен под домашен арест.